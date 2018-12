Galhofeiro Serafim das Neves

A obsolescência programada é uma expressão daquelas que nos faz tropeçar na língua que nem bêbados. Eu fui-me a ela de peito feito e munido de um dicionário por causa das tosses e descobri finalmente porque é que as lâmpadas de duração eterna duram pouco mais de mil horas; porque é que as minhas meias novas ficam esgarçadas à segunda calçadela; porque é que a minha máquina de lavar não aguentou seis anos quando a dos meus pais só se avariou quando celebrava os seus quarenta anos de uso e porque é que o meu lindo smartphone começou a ficar mais lento que um caracol dois anos depois de o ter comprado.

Afinal, tudo não passa de uma gentileza do fabricante que assim tentar imitar, com o que fabrica, o ciclo da nossa vida. Se nós ficamos obsoletos profissionalmente e em termos físicos, porque é que os equipamentos haveriam de durar e durar e durar? Era um contra-senso!! Vai daí, numa tentativa de equiparação louvável dos objectos ao homem, a obsolescência passou a ser programada.

Vê o caso do smartphone, por exemplo. Ai tu não ficas obsoleto??!! Ai não??!!...Pimba!! Toma lá uma actualização de software que já gozas. A bateria fica a gastar mais e vai à vida. O equipamento fica mais lento e catrapuz, catrapaz, chega um novo ao mercado porque a economia precisa de fábricas a fabricar e de comerciantes a vender novos modelos. E além do mais nós precisamos de saber que o sacana do smartphone ou da máquina de lavar não se ficam a rir e a funcionar enquanto nós envelhecemos. Ou há igualdade ou não há, caramba!!! Viva a obsolescência programada...viva!!!

Um homem que andava a fazer disparates no comboio, desde ameaçar passageiros com uma faca de cozinha e deitar fogo ao papel higiénico na casa de banho, foi internado num hospital psiquiátrico, após ter sido detido pela PSP em Santarém. Eu concordo com a detenção e o internamento. Destruir património e por em risco a segurança dos passageiros é coisa grave. O que me espanta é ainda não terem sido detidos os responsáveis por haver linhas de caminho de ferro em tão mau estado que há comboios que correm o risco de descarrilar com todas as consequências que se imaginam para a segurança dos passageiros. Se calhar ainda ninguém telefonou para a PSP a denunciar a situação!!

A Ministra da Cultura, a tal que disse que a tourada era uma questão civilizacional, disse em Guadalajara, no México, onde foi para inaugurar o Pavilhão de Portugal na feira do livro, que o melhor de estar lá era já não ver jornais portugueses há quatro dias. Enfim...mais uma questão civilizacional. E como eu a compreendo...à questão civilizacional e à governanta. Quem é o bom ribatejano que não gostaria de ir passear ao México, fosse para inaugurar um pavilhão ou ver uma tourada, gozando dessa satisfação de não ver políticos portugueses, tipo Graça Fonseca, durante quatro dias?!!!

O Rei D. Sancho Primeiro, recebeu o cognome de O Povoador, por ter andado ao longo dos vinte e seis anos do seu reinado, a colocar pessoal nestas terras à beira Tejo. Na Chamusca, o presidente da câmara, Paulo Queimado, seguindo a política de reversão anunciada pelo seu PS, tem andado afadigado, com uma ajudinha da politicagem de Lisboa, a reverter o trabalho do monarca e a fazer com que cada vez mais pessoal desande lá da terra. Vão-se os jovens e vai-se o comércio. O pequeno e o grande. A vila então parece uma boca com falta de dentes.

Ele diz que a culpa é de não haver IP3 nem uma nova ponte sobre o Tejo mas também há quem diga, que se aquelas obras estivessem já feitas, , a debandada seria mais rápida. A publicidade municipal anuncia que se está perante o coração do Ribatejo. Eu acredito! Aquilo é sempre a bombar povo dali para fora!

Saudações cívicas

Manuel Serra d’Aire