O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala a 25 de Novembro, foi celebrado na véspera em Abrantes com uma caminhada pelas ruas do centro histórico da cidade promovida pela REIVA - Rede Especializada de Intervenção na Violência de Abrantes, entidade coordenada pelo município. A iniciativa visou sensibilizar a comunidade para a necessidade da eliminação da violência e destinou-se à participação de todos os cidadãos que se quiseram juntar à causa.