A Ministra que trata as touradas como uma questão de redes sociais

A Ministra da Cultura, a tal que não baixa o IVA das touradas por se tratar de uma questão de “civilização”, disse esta segunda-feira à agência Lusa que a polémica que gerou e que já meteu troca de cartas públicas entre o histórico socialista Manuel Alegre e o próprio Primeiro-Ministro que agora não gosta de touradas mas condecorou um forcado quando era presidente da Câmara de Lisboa, não deverá durar mais que duas ou três semanas.

Graça Fonseca está mesmo convencida do que diz e fala com sinceridade mas quem nunca viu as vezes que um grupo de forcados se levanta e reorganiza até agarrar um toiro, imitando em praça o reerguer das gentes do campo depois de derrubadas pela violência de certas políticas ou pelos cornos do destino, devia aprender mais sobre a cultura do país que existe... fora de Lisboa.

José Luís Mendonça Pereira