Chamada de atenção para o livro “O Trilho da Rata Cega” de Paula Araújo

Em Março publiquei o meu primeiro romance, um romance histórico - O Trilho da Rata Cega, que nos conta da existência de uma linha, um trilho que existiu em finais de século XIX, de Riachos a Alcanena. No enredo principal da história temos um romance imortal, e um levantamento da sociedade da época, dos costumes, das condições dos trabalhadores, etc., etc.

No dia 11 de Novembro, a obra foi agraciada com o prémio A Melhor Obra 2018, da editora Cordel d’Prata. A minha felicidade não poderia ser maior. A obra esteve a votação três dias e consegui vencer, porque tenho imenso amigos e familiares espalhados pelo mundo. O apoio foi de todos, mas o mérito é meu, porque este livro tem uma história por detrás da história.

Paula Araújo

Nota da redacção: Paula Araújo é Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Ingleses e Alemães pela Faculdade de Letras de Coimbra. Natural de Lamego e a residir em Riachos, Torres Novas, editou o seu primeiro livro, “Cumpriu-se a Sentença do Ceú...”, em 2004, um conto autobiográfico que faz um retrato dos acontecimentos trágicos dos incêndios ocorridos em Agosto de 2003 no concelho da Chamusca onde trabalha como professora. O ano passado editou o seu quarto livro, “Os Segredos do Lapedo”.