Direito de resposta e Rectificação

1- Na edição de 25 de Outubro de 2018, de O Mirante, página 9, constam dois textos onde é mencionado o nome da Signatária, atribuindo-lhe funções em pretenso lar ilegal em Salvaterra de Magos, que não detém, assim como factos não verdadeiros e atentórios de sua honra e dignidade.

2- A Signatária não é arrendatária da residencial “Nova Estrela” onde funciona estabelecimento de “AL” e onde, pelo texto publicado, se defende que ali funciona lar ilegal de idosos.

3- A Signatária, pelo motivo supra, não é exploradora do mencionado estabelecimento assim como, diga-se, não tem funções de gerência ou quaisquer outras, na entidade que administra aquele.

4- Esclarece que a arrendatária é uma sociedade por quotas onde, e apenas, detém 20% do seu capital social.

5- Não é pois a dona deste ou responsável pelo seu funcionamento, pelo que os factos que lhe foram imputados pelas «entrevistadas» no texto são falsos, atentórios da sua honra e dignidade e, a estes, será dada a devida resposta em sede própria.

6- Por, ocasionalmente, se encontrar na residencial “Nova Estrela”, quando da deslocação de jornalista de “O Mirante”, referiu a este, tão somente, que os preços em vigor variavam consoante o período previsível de permanência dos hóspedes.

Este texto é publicado ao abrigo do seu legítimo direito de resposta e retificação, previsto no art.ºs 24º,25º e 26º da Lei 2/99, de 13 de Janeiro.

Maria Odete Pereira Elias