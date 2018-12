Greve dos oficiais de justiça paralisou Tribunal do Entroncamento

No fotografia aparecem 15 funcionários com camisolas alusivas à greve e uma bandeira que presumo ser do sindicato. Até aí percebe-se e aceita-se. Mas porque estão tão sorridentes? Por, segundo dados do sindicato, a adesão à greve ter sido de 99%, tendo provocado o atraso de várias diligências agendadas? Tss....tss....tss....

Jeremias