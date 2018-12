Leitores atentos a acidente em Alpiarça, protesto de jogadores e CRIA de Abrantes

Numa semana marcada por um acidente trágico, que vitimou o enólogo da Quinta de Atela, Pedro Guimarães, de Almeirim, as notícias que O MIRANTE publicou sobre o acidente, ocorrido na Nacional 118, à entrada de Alpiarça, tiveram um alcance de 45.627 leitores na página do jornal no Facebook. Outro assunto que obteve grande interesse por parte da comunidade, com um alcance de perto de 16 mil leitores, foi o do protesto de jogadores juvenis de futsal do União do Entroncamento por estarem impedidos de saírem para outros clubes, porque a direcção do clube da cidade dos comboios não assina as transferências.

A viver um período conturbado, o CRIA de Abrantes, gerido pelo ex-presidente da câmara Nelson Carvalho, está a causar alguma preocupação e curiosidade da região. Prova disso é a mais recente notícia que dá conta que a Segurança Social vai intervencionar a instituição, liderando uma comissão que vai gerir o centro. A notícia teve um alcance de 12.104 pessoas e foi partilhada por 74 leitores.