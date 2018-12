Restaurantes que maravilham as redes sociais e o Guia Michelin não lhes liga

De vez em quando pesquiso um ou outro restaurante nos diversos sites sobre o assunto. Nessas alturas até fico com os olhos tortos de ler centenas e centenas de comentários a dizer maravilhas do pessoal, do local, da comida, do preço. Como sou mmmuuuiiiittoooo desconfiado raramente vou atrás daquela multidão encantada porque fico logo enfartado só com os comentários mas dou por mim a pensar numa coisa. Se há centenas e centenas de comentários super positivos, como é que os tipos do famoso Guia Michelin não lhes dão nem um quarto de estrela? É lamentável. Que ceguetas!!!

Rui Ricardo