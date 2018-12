“Ti Manel Canina” ainda consegue arrancar uma oliveira pela raiz aos oitenta anos

O meu tio Manoel Matias dos Santos tem 80 anos e vive na sua terra natal, Moçarria, no concelho de Santarém, pequena aldeia rural de gente simpática que terá sido assim baptizada no tempo das invasões Francesas. Segundo alguns, quando as tropas passavam as velhas choravam com medo da guerra e as moças riam com a alegria ao ver passar os jovens soldados.

Conhecido por Ti Manel Canina, pois sempre foi hábito nas aldeias dar alcunhas aos seus, toda a sua vida foi cavador de enxada. Teve uma vida dura com algumas doenças e amarguras mas teima em manter-se ocupado.

Um destes dias decidiu que era altura de derrubar uma oliveira já muito estragada, que se calculava ter uns trezentos anos. Mesmo coxo e com dores num pé, pôs-se a cavar à volta da árvore até a arrancar pela raiz. A tarefa ocupou-lhe dia e meio mas no final ele era um homem feliz por a ter levado a cabo.

Eu acompanhei os trabalhos e fotografei-o, o que me deu muita satisfação. Espero que a imagem vos consiga transmitir um pouco da sua fibra e da sua alegria de viver.

Helena Cordeiro