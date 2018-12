Enólogo da Quinta da Atela em Alpiarça morre em acidente perto do trabalho

A vítima mortal do acidente desta segunda-feira à tarde em Alpiarça é o enólogo da Quinta da Atela, Pedro Guimarães. O falecido, de Almeirim, de uma família ligada aos vinhos, que chegou a ter a adega do Talhão, morreu a poucos metros do local de trabalho, de onde tinha saído minutos antes.

Pedro Guimarães, irmão do enólogo da Casa Paciência, Luís Guimarães, tinha 49 anos e deixa mulher e filha de sete anos de idade. A vítima deslocava-se para Alpiarça para ir buscar a esposa à Escola EB 2/3 e Secundária de José Relvas, onde esta é professora.

A viúva é tia de Gonçalo Neves, conhecido por Tofu, que em Setembro de 2011 sofreu lesões graves após um camião ter embatido na traseira do seu carro na zona de Vila Chã de Ourique, Cartaxo. A história de Tofu, que ficou num estado vegetativo, marcou a região e foram feitas inúmeras iniciativas para que pudesse fazer tratamentos que lhe dessem alguma qualidade de vida. Há um ano o condutor do camião foi absolvido do crime de condução perigosa, devido à fragilidade das provas recolhidas pelas autoridades na altura do acidente.

O acidente que vitimou Pedro Guimarães aconteceu na Estrada Nacional 118, entre a Quinta da Atela e a rotunda dos Patudos, na entrada sul de Alpiarça, cerca das 17h12. Segundo O MIRANTE apurou a viatura conduzida pelo enólogo sofreu um embate lateral de uma viatura que seguia em sentido contrário. Desconhece-se como é que o embate se deu desta forma, podendo o carro da vítima ter entrado em despiste. A GNR está a investigar o acidente.

Pedro Guimarães foi socorrido no local e ainda foi transportado para o Hospital de Santarém em estado crítico, tendo morrido pouco tempo depois.