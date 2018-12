PSD acusa Junta de Azambuja de brincar às festas em vez de zelar pela freguesia

Os eleitos do PSD na Assembleia Municipal de Azambuja acusam o executivo da Junta de Freguesia de Azambuja, de maioria socialista, de andar a “brincar às festas” e de ser uma autarquia de “faz-de-conta”, que tem “total incapacidade em executar as competências” que acordou com o município.

Na última sessão da assembleia municipal, o PSD e o CDS mantiveram a posição política de votar contra os acordos de execução e contratos interadministrativos entre a câmara e a Junta de Azambuja. Os deputados sociais-democratas entendem que “a câmara podia ter ido mais longe e ter garantido às freguesias mais meios técnicos, meios humanos e meios financeiros”.

Recorde-se que estes documentos já tinham sido chumbados em assembleia de freguesia por todos os partidos da oposição. A 26 de Outubro, os mesmos documentos, sem qualquer alteração foram aprovados em assembleia de freguesia com os votos favoráveis do PS, BE e CDU e os votos contra do PSD e CDS.

“Foi neste faz-de-conta que este PS da Junta de Azambuja quis convencer os membros da assembleia de freguesia que a rejeição destas propostas iria pôr em causa a higiene e limpeza urbana e o corte de vegetação em bermas e valetas”, consideram os sociais-democratas.

Na sua intervenção, a deputada Luísa Martins (PSD) referiu ainda que a “falta de limpeza e estado permanente de desmazelo, nada tem a ver com acordos ou contratos”, tendo como “única causa a total incapacidade da junta em executar as competências”.

Em substituição da presidente da Junta de Azambuja, Inês Louro (PS), o tesoureiro dessa autarquia, Pedro Salazar (PS), disse que a posição do PSD se prende com questões de carácter político e pessoal contra a actual presidente.

A freguesia de Azambuja, uma das sete freguesias do concelho, vai receber uma verba anual de 178 mil euros, mais 41.982 euros do que no ano anterior. As competências acordadas dizem respeito, entre outras, à limpeza urbana, manutenção de escolas, mercados e espaços verdes, parques infantis, recintos desportivos, corte de vegetação e manutenção da rede viária municipal. Na última Assembleia Municipal foi ainda aprovada uma adenda ao contrato para que a junta recebesse mais três mil euros para a manutenção de equipamentos e organização de eventos gastronómicos locais.