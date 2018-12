Projecto pretende promover a região através do cinema e novelas

A Câmara de Salvaterra de Magos assina dia 28 de Novembro um protocolo com a associação Film Commission, no âmbito de um projecto que visa promover o Alentejo e o Ribatejo como territórios para cinema, novelas, programas e fotografias. A Associação Alentejo e Ribatejo Film Commission “tem vindo a contactar as 58 câmaras da região no sentido de protocolar um acordo de colaboração com o objectivo de promover a região do Alentejo e Ribatejo como ‘locations’ para cinema, novelas, programas e fotografias”, afirma uma nota da associação. A assinatura do protocolo visa a recepção de produções nacionais e internacionais no concelho.