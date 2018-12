Segurança Social vai assumir a gestão do CRIA

Criação de uma comissão administrativa vai tentar salvar o Centro de Recuperação e Integração de Abrantes

A Segurança Social vai assumir a gestão do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes (CRIA) através da criação de uma comissão administrativa que além de representantes da Segurança Social deve também integrar membros da Rede Local de Intervenção Social (RLIS) e pessoas ligadas ao CRIA.

A solução encontrada pelo Instituto da Segurança Social é apontada como a mais eficaz para garantir a viabilidade da instituição, segundo revelou a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque (PS), na última reunião do executivo municipal. O ainda presidente da direcção do CRIA, Nelson de Carvalho, confirmou a O MIRANTE que está em curso o processo para a criação de uma comissão administrativa mista e também reiterou que não se vai recandidatar à presidência da instituição.

Com essa solução, o CRIA poderá solicitar apoio financeiro à Segurança Social e ter acesso ao Fundo de Socorro ou outro tipo de candidaturas que existem para estes casos. O CRIA atravessa graves problemas financeiros, com passivo na ordem dos 900 mil euros, a grande maioria ao nível de compromissos bancários.

Para os trabalhadores do CRIA a instituição encontra-se numa situação limite em termos financeiros, que pode levar ao seu encerramento caso não haja intervenção de organismos públicos. Nélson de Carvalho atribuiu a culpa ao Governo por não desbloquear verbas que tem para transferir.

Os funcionários do CRIA receberam, no dia 16 de Novembro, o montante que faltava do salário de Outubro, que não tinha sido liquidado pela direcção da instituição na data habitual. No entanto, continuam por saldar os subsídios de férias deste ano e os funcionários temem que os subsídios de Natal e salários de Novembro estejam em risco.

Entretanto, o presidente da assembleia geral do CRIA, Jorge Beirão, demitiu-se por razões de saúde.