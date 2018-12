Voluntários de Santarém vão ter equipa de intervenção permanente

Os Bombeiros Voluntários de Santarém vão passar a ter uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP), cuja criação e manutenção será financiada em partes iguais pela Câmara Municipal de Santarém e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil.

A revelação foi feita pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), durante a última reunião de câmara. As outras duas corporações de bombeiros voluntários do concelho, Alcanede e Pernes, já tinham Equipas de Intervenção Permanente a funcionar.

As EIP são compostas por cinco elementos e têm como missão assegurar serviços de combate aos incêndios, de socorro à população local em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes ou catástrofes. O custo anual de uma EIP ronda os 60 mil euros.