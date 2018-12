Cata-Vento estreiam-se em disco

“O teu perfume no ar” é o nome do primeiro single da banda Cata-Vento que vai ser editado dentro de dias. Extraído daquele que será o álbum de estreia desta banda da Lapa, concelho do Cartaxo, “O teu perfume no ar” é um tema enérgico e dançante que conta com a participação especial da cantora Gisela Cunha e do guitarrista dos Pólo Norte, Tó Almeida. Composta por Paulo Pinto (guitarra, voz e harmónica), David Colaço (teclados), Daniel Tavares (baixo), Luis Mirradinho (saxofone e clarinete), Miguel Gromicho (guitarra) e Luís Paulino (bateria), a banda, formada em 2017, tem apostado em músicas originais, pinceladas entre o pop, rock e os blues e com letras exclusivamente em português.