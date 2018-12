Funcionários judiciais queixam-se de falta de funcionários e de espaço em Santarém

Os serviços dos dois palácios da justiça de Santarém estiveram encerrados entre as 09h00 e as 11h00 de terça-feira, 27 de Novembro, durante uma greve parcial dos oficiais de justiça, que se concentraram em protesto à porta do Tribunal de Santarém. Segundo dados do sindicato, a adesão à greve cifrou-se nos 90%.

O protesto visou chamar a atenção para a negociação do Estatuto da Carreira de Oficial de Justiça, a recuperação do tempo de serviço congelado, a falta de funcionários e o congelamento de promoções. Mas em Santarém os funcionários queixam-se também que são poucos para tanto trabalho e que as instalações são pequenas para o movimento.

Para o presidente do Sindicato de Oficiais de Justiça, Fernando Jorge, o maior problema, neste momento, na Comarca de Santarém, é a falta de funcionários no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP). “Há sete anos trabalhavam 10 pessoas no DIAP e hoje tem apenas nove quando o número processual aumentou”, adiantou o sindicalista a O MIRANTE.