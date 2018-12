Susana Carla Mateus Novo Gutierres

Educadora de Infância, 45 anos, Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho (Vila Franca de Xira)

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego? Tomo sempre o pequeno-almoço em casa. Tenho algumas restrições alimentares (leite e glúten) e por isso é muito difícil fazer esta refeição fora de casa. Por outro lado, também aprecio aqueles minutos sentada à mesa que me permitem acordar por completo.

Já lhe aconteceu segurar uma porta para alguém passar e a pessoa passar sem olhar para si nem lhe agradecer? Inúmeras vezes já me aconteceu segurar uma porta para alguém passar e a pessoa nem agradecer. Penso que o mundo está cheio de pessoas que não agradecem nada, nem quando lhes seguram a porta, nem por terem saúde, nem por terem comida na mesa, etc... É pena.

Quantos guarda-chuvas costuma perder num inverno bastante chuvoso? Não costumo perder guarda-chuvas, costumo é esquecer-me de os levar para a rua. A maioria das vezes ou apanho chuva ou ando com chapéus emprestados.

Quando tem uma dor de cabeça toma imediatamente um comprimido ou espera que ela passe? Quando tenho dor de cabeça, o que é muito raro, tomo logo um comprimido. Não há necessidade de estar com esse incómodo.

Já visitou algum museu da região? Já visitei vários museus da região devido à minha profissão. De todos, o que mais gostei foi do Museu do Ar, em Alverca, talvez por o meu pai ter trabalhado nas OGMA (Oficinas Gerais de Material Aeronáutico) durante muitos anos.

Costuma ter ciúmes? Nunca tive razões para ter ciúmes. Quem ama confia e o ciúme é desconfiança, é um sentimento muito feio.

Ir comprar roupa ou sapatos dá-lhe prazer? E gosta de fazer essas compras sozinha ou acompanhada? Adoro comprar roupa e sapatos... em especial sapatos. Se for com companhia melhor. É perfeito, a meio das compras, fazer um lanche com alguém de quem gostamos.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas? Costumo utilizar auto-estradas sempre que é possível. É mais rápido e penso que também é mais seguro. Compensa o que temos de pagar em portagens.

A justiça é igual para todos? A justiça deveria ser igual para todos mas, infelizmente, por falta de informação e até por falta de meios económicos, não é.

Qual o seu prato de bacalhau preferido? Bacalhau à Gomes de Sá. Traz-me memórias da minha infância porque a minha avó fazia este prato muitas vezes.

Conhece o refrão de alguma canção do Quim Barreiros? Depois de falar em bacalhau, só me ocorre “ Quero cheirar teu bacalhau, Maria...”.

Quando estudava gostava mais de português ou matemática? Curiosamente gostava mais de português mas tinha melhores notas a matemática. Embora goste muito de ler, nunca tive o dom da palavra ou da escrita.

Como gostava de ser recordada? Gostava de ser recordada como uma pessoa alegre, que tentou sempre ver o lado positivo da vida. Gostaria que quando me recordassem o fizessem com alegria.

Joga no Euromilhões ou noutro jogo da Santa Casa da Misericórdia? Gosto de comprar uma raspadinha de vez em quando e jogo no Euromilhões com uma amiga todas as semanas, mas como sou feliz no amor, nunca ganhei nada significativo.

Alguma vez foi multada? Já fui multada duas vezes por estacionamento. Penso que em 25 anos de carta, duas multas não é nada mau.

Gosta de touradas? Embora seja de Vila Franca de Xira, terra de muita tradição taurina, não aprecio touradas e nunca assisto.

Tem médico de família? Sabe quem é? Acho que o meu médico de família se chama Dr. Sérgio. Só o vi uma vez já há algum tempo.

Tem alguma tatuagem? Não tenho nenhuma tatuagem mas tenho vontade de fazer uma com um Sol, que simbolizaria o meu filho, que é o Sol da minha vida.

O homem inventou as cidades para se proteger da natureza? Aceito essa ideia. Assim estamos mais próximos uns dos

outros e protegermo-nos mais facilmente da natureza. Pena é que tenhamos destruído essa mesma natureza.

Gosta do que faz ou preferia ter outra profissão? Gosto muito do que faço mas há uma variedade de profissões que também me fariam feliz. Cozinheira, actriz ou assistente social, por exemplo. No fundo são profissões que têm em comum proporcionarem alguma alegria aos outros.