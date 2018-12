Antigos alunos da Escola de Hotelaria de Fátima brilham em concurso nacional

Três antigos alunos da Escola de Hotelaria de Fátima (EHF) venceram nas suas categorias no sétimo Concurso Nacional Jovem Talento da Gastronomia. Andreia Carreira - Pastelaria Espiga; Filipa dos Santos - Cozinha com Arroz Bom Sucesso; e Ricardo Ruivo - Cozinha Makro foram os contemplados. No concurso participaram ainda mais três antigos formandos da EHF.

O Concurso Jovem Talento da Gastronomia é a competição mais importante para os jovens nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar e Pastelaria/Padaria. Esta iniciativa da Inter-Magazine - Edições do Gosto teve a EHF como um dos patrocinares institucionais. A final nacional deste ano aconteceu nos dias 5 e 6 de Dezembro, na Escola de Hotelaria de Fátima, contando também com o apoio da Câmara de Ourém.