Contratar um seguro é dar início a uma relação que se quer segura

Vasco Vaz é director da “Idonea Seguros – Centro de Negócios” em Alverca.

A Idonea Seguros – Centro de Negócios, inaugurou a sua loja a 29 de Novembro. No acto estiveram presentes o presidente do Conselho de Administração da Lusitania, o presidente da Junta de Freguesia de Alverca, colaboradores, clientes e amigos.

Para o director da loja, Vasco Vaz, o objectivo da “Idonea Seguros - Centro de Negócios”, é estar no mercado com uma postura assente na criação de laços duradouros com os clientes.

“Os clientes começam a entender que subscrever um contrato de seguro é mais do que fazer algo obrigatório que implica apenas a discussão de um preço. Contratar um seguro é o início de uma relação que se pretende de confiança e que garanta segurança efectiva. É essa mensagem que queremos passar aqui em Alverca”, disse ao jornal O MIRANTE.

“As pessoas quando contratam um seguro têm sempre a esperança de nunca o utilizar mas se a infelicidade lhes bater a porta o serviço contratado tem que dar resposta e corresponder às suas expectativas. É esse o nosso foco - transmitir ao cliente que subscrevendo connosco os seus seguros poderá ficar tranquilo, porque terá profissionais dedicados para o apoiar”, acrescentou.

Vítor Ângelo, responsável pela Direcção de Agentes do Centro e Sul da Lusitania Companhia de Seguros, SA, sublinhou também a importância da relação com os clientes.

“A actuação da Lusitania assenta em princípios como a proximidade, a transparência e a inovação distinguindo-se pelos elevados valores humanistas que pratica e pela consolidação de parcerias sólidas que criem valor. Na nossa opinião, a diversidade e a flexibilidade no mercado actual de seguros, deve corresponder a um melhor conhecimento do cliente no sentido de se identificarem as necessidades de protecção e segurança de riscos seguráveis, aconselhando os produtos mais adequados ao seu perfil”, acrescenta o responsável.

Na primeira linha dos produtos da Lusitania estão os Seguros de Saúde e Acidentes Pessoais e, em segunda linha, os relacionados com Bens e Património, nomeadamente os Seguros de Multirriscos. Vitor Ângelo refere ainda que o aconselhamento aos potenciais clientes é fundamental.

“A nossa rede de Agentes e Balcões, com cobertura geográfica nacional, está preparada para aconselhar e dar resposta a todos os clientes das melhores garantias, coberturas e protecção que se adequem a cada situação em concreto”, sublinha.

A loja “Idonea Seguros – Centro de Negócios” de Alverca situa-se na Rua Brigadeiro Fernando Alberto Oliveira, nº 39 R/c. O horário de funcionamento é das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.