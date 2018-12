Aííííí...cavalgadura!!!!

A Golegã ostenta o título de “Capital do Cavalo” mas no vizinho concelho do Entroncamento também há boas cavalgaduras, pelo menos a avaliar por esta caixa de uma empresa de telecomunicações na Travessa D. Carlos, na Freguesia de Nossa senhora de Fátima. Pela dimensão dos estragos o coice foi... fenomenal!!!