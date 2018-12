Alunos da EPSM vencem concurso nacional “Melhor Escola & Energia”

Projecto vencedor recebeu financiamento para ser implementado na escola.

Um projecto desenvolvido por um grupo de alunos de 12º ano do curso de Eletrónica, Automação e Comando da Escola Profissional de Salvaterra de Magos ficou em primeiro lugar no concurso de âmbito nacional “Melhor Escola & Energia”, uma iniciativa da ADENE – Agência para a Energia, em parceria com a Fórum Estudante.

Aquele concurso, destinado a alunos do 3º ciclo do ensino básico e alunos do ensino secundário/profissional, teve como principal objectivo a promoção da eficiência no consumo de energia eléctrica, especificamente no contexto das escolas.

As equipas foram desafiadas a desenvolver um projecto em duas fases. Na primeira foi realizado um diagnóstico, com identificação das oportunidades de melhoria em termos de eficiência energética na escola. Na segunda, com base na informação recolhida, os alunos delinearam uma intervenção a fazer, devidamente fundamentada e orçamentada.

O projecto desenvolvido pelos alunos Rute Pina, Ruben Marques, João Silva e Raphael Figueiredo, do 12º ano do curso de Eletrónica, Automação e Comando, conquistou o 1º lugar na categoria Ensino Secundário/Profissional, recebendo um prémio no valor de 5.000 (cinco mil) euros, quantia destinada à implementação na escola do projecto submetido a concurso. Essa implementação será também da responsabilidade dos alunos de Eletrónica, sob orientação dos respectivos professores e formadores das áreas técnicas.