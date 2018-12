Mola Solta é especializada no restauro de estofos e na criação de novos artigos

Está localizada em Santarém e têm serviço de recolha e entrega em todo o território continental.

A Mola Solta é uma empresa com instalações em Santarém, especializada no restauro e recuperação de artigos diversos com estofo, tanto domésticos como a nível automóvel ou de embarcações. O seu nível de profissionalismo é assegurado de momento por quatro profissionais (os dois sócios gerentes Pedro Azinheira e António Jacob, e dois colaboradores) com mais de vinte anos de experiência no sector.

A nível residencial faz a recuperação de sofás, cabeceiras de cama, cadeiras, cadeirões, puffs, etc... No sector auto ou de embarcações, a Mola Solta está apta a estofar ou a restaurar bancos automóveis, assentos de máquinas diversas e a fazer a recuperação de tectos, bagageiras, etc...

Os materiais a usar ( revestimentos ) na recuperação ou restauro poderão ser fornecidos pelo cliente ou ser seleccionados dos mais de dois mil artigos (tecidos, sintéticos, peles...) que a empresa tem disponíveis.

No processo de renovação são retirados os materiais antigos, que necessitem de substituição e trocados por materiais novos de alta qualidade (espumas, fibras, revestimentos, pés) que garantam o máximo conforto e durabilidade. Também é feita a recuperação de qualquer estrutura, caso seja necessário.

A Mola Solta tem serviço de recolha e/ou entrega ao cliente, em todo o território nacional continental, com custo ao quilómetro, a ser orçamentado, caso o cliente assim o deseje.

Os orçamentos são grátis e podem ser requisitados através da página de internet da empresa ou presencialmente nas suas instalações, apresentando o artigo a restaurar ou fotografias do mesmo.

A Mola Solta é também uma solução para arquitectos de interiores e decoradores, desenvolvendo e criando qualquer artigo ao gosto do cliente, mediante a apresentação de foto ou desenho.

Com instalações na Zona Industrial de Santarém, no Lote 1-A da Praceta Joaquim Lima Monteiro, a Mola Solta pode ser contactada através dos telefones 965 300 750 ou 962 901 982, ou pelo e-mail: info@mola-solta.pt O horário de funcionamento é 09h00m - 12h30m / 13h30 - 18h00m. Tem site em www.mola-solta.pt.