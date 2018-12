Novos Volvo S60 e V60 registam pontuação máxima no Euro NCAP

Marca representada pela LPM em Santarém volta a destacar-se no capítulo de segurança.

Os novos Volvo V60 e S60 receberam na última semana a pontuação máxima de 5 estrelas nos testes de avaliação de segurança Euro NCAP.

Os resultados, divulgados por aquela organização independente, reforçam a reputação, o posicionamento e a liderança da Volvo em matéria de segurança automóvel. De facto, toda a gama actual existente da marca sueca possui 5 Estrelas Euro NCAP.

Os testes Euro NCAP 2018 têm-se revelado os mais exigentes de sempre com novos desafios relacionados com tecnologias de segurança, onde se inclui a detecção de ciclistas com travagem automática e sistemas de manutenção da faixa de rodagem. Em termos gerais, os novos Volvo V60 e S60 estão entre os modelos mais seguros entre os veículos testados.

Para Malin Ekholm da Volvo Cars Safety Centre, aquele resultado demonstra que a Volvo Cars continua a liderar em segurança automóvel, ao mesmo tempo que apresenta tecnologia cada vez mais avançada. “Independentemente do Volvo que o cliente entender ser o mais adequado para si, pode ter a certeza que irá viajar sempre, com a sua família, num dos automóveis mais seguros do mercado”, sublinha.

Os novos Volvo S60 e V60 partilham alguma tecnologia de segurança e a plataforma SPA – Scalable Product Architecture com o Volvo XC60 e os modelos da gama 90. O pack de segurança activa da Volvo Cars, e que vem de série em todos os novos modelos da marca, inclui a função City Safety com travagem automática.

Estes novos S60 e V60 apresentam, em estreia mundial, o novo sistema de segurança – Oncoming collision mitigation by braking. Esta inovação é capaz, em conjunto com o City Safety, de detectar veículos que se dirigem contra si, em contramão. Se uma colisão não puder ser evitada, este sistema trava automaticamente a viatura e prepara os cintos de segurança dianteiros para ajudar a reduzir o efeito de uma colisão. O City Safety é ainda o único sistema de segurança do mercado capaz de reconhecer peões, ciclistas e animais de grande porte.

