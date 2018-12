A cidade do Cartaxo recebeu

A cidade do Cartaxo recebeu na manhã de segunda-feira, 10 de Dezembro, um Desfile da Paz que juntou a comunidade escolar, associações e instituições do concelho, num evento que visou destacar os valores da solidariedade, da união e da partilha. Para além do desfile, houve animação de rua e concerto de Natal.