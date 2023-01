António Soares

Vendedor de automóveis70 anos, AutoGirar, Lda. - Santarém

Gosta de conduzir? Já alguma vez soprou no balão?

Sim, gosto bastante de conduzir. Faço-o há cerca de 50 anos e já soprei no balão várias vezes, mas o resultado foi sempre de zero! A condução nunca é amiga do álcool.

É daquelas pessoas que gosta de estacionar o automóvel à porta de todos os locais onde vai, a qualquer custo?

Nunca o faço e não compreendo quem o faz. Nunca gostei de estorvar a vida a ninguém apesar de haver escassos lugares para estacionar e os parques que são pagos serem demasiado caros.

A que petisco não resiste?

Sendo um petisco não resisto a provar, excepto se for perninhas de rã ou caracoletas. Nos finais dos anos 60 trabalhei na apanha da azeitona na zona de Alcanhões com um rancho de pessoas da zona de Nazaré que, nas fogueiras que se faziam para aquecer, assavam caracoletas nas brasas. Elas largavam aquela espuma e a seguir comiam-nas! Ainda hoje me lembro disso e não consigo comer tal “petisco”.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo ou tem outras preferências?

Num bom convívio entra sempre um bom vinho do Ribatejo. No entanto, como nasci e vivi no Alentejo também gosto dos vinhos de lá. Mas a regra é escolher um bom vinho à altura da minha carteira. Só não sou grande apreciador dos verdes.

Devia haver mulheres a arbitrar jogos de futebol da Primeira Liga?

Já há mulheres a arbitrar jogos de futebol e também devem emergir na Primeira Liga. Sendo elas já um pilar em tantas áreas profissionais serão também muito importantes na arbitragem. Provavelmente até deixará de haver tanta desconfiança.

A Justiça funciona?

A Justiça funciona, mas funciona melhor para quem tem dinheiro e bons advogados. E há processos que são adiados para as calendas gregas. Para quem vive com menores rendimentos é melhor não se meter em tal porque vai-se a memória sobre o acontecimento e dificilmente se chega ao fim. As faltas de comparência de qualquer interveniente por alegação de uma simples dor de cabeça não devia dar origem ao adiamento.

Gosta de ir votar?

Gosto de votar e nunca falhei nenhuma votação. É uma forma de poder criticar o que vai mal na nossa sociedade, com autoridade própria.Mesmo antes do 25 de Abril tentei votar mas não me deixaram.

Sente que seria capaz de ser um bom primeiro-ministro?

Sendo eu um bom chefe de família e tendo também larga experiência de eleito em autarquia era um lugar que não receava ocupar.

É adepto de algum clube? Qual foi a maior «loucura» que fez pelo seu clube?

O meu clube é o glorioso Benfica, mas não sou fanático. Quanto a loucuras não é comigo.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Depende do valor do prémio. Já ganhei 360 euros e não deu para nada. Sendo uma quantia mais avultada a primeira coisa que fazia era pagar a casa da minha filha.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Sim, a agenda é importante quando a memória já começa a falhar mas, atenção, é preciso ler a agenda. Nesta altura ainda consigo seguir o meu guião mental e cumprir os compromissos.

O Facebook e as outras redes sociais melhoraram a sua vida?

Fazem parte da nova realidade de comunicação! Por mim não alteraram a minha vida para melhor, em nada e até me parecem ridículas algumas questões publicadas. Com as redes sociais alguns amigos deixam de estar presentes e há quem viva num mundo de fantasia.

É aficionado? O que o fascina nesta festa?

Não sou aficionado, mas gosto de ver uma festa de toiros. Tenho na minha família uma cavaleira tauromáquica, a Sónia Matias.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Férias não, mas em serviço já percorri vários países, nomeadamente Espanha, França, República Checa, Croácia e fui também à nossa ilha da Madeira.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Traição. Não suporto tal atitude.

Do que é que sente mais saudades?

Da vida que já passei. Os anos que tenho pela frente serão concerteza bem mais curtos.