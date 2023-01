‘CharNatal’ celebra o Natal da Charneca na Parreira

No dia 17 de Dezembro, sábado, a partir das 14h00, no salão de convívio da Parreira, decorre a iniciativa “CharNatal” - Natal da Charneca, organizada pelas associações de pais da escola básica 1 e jardim-de-infância, com o apoio da União de Freguesias de Parreira e Chouto, concelho da Chamusca. Estão programadas canções e baile de Natal e iguarias natalícias, a par da participação dos grupos “motards” da freguesia.