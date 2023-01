Tomar entra em 2023 com Festa Branca

A cidade de Tomar vai comemorar a Passagem de Ano com a “White Party” (Festa Branca), na Praça da República, a partir das 22h30. Na animação musical estará a Banda T, DJ Superfly e DJ JBK. À meia-noite acontece o espectáculo de fogo de artifício. No caso de as condições meteorológicas não o permitirem, a noite de Passagem de Ano será realizada na Tenda do Mercado Municipal.