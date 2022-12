Torres Novas promove Feira dos Produtos da Terra Especial Natal

O município de Torres Novas realiza, entre 16 e 18 de Dezembro, uma Feira dos Produtos da Terra Especial Natal

O município de Torres Novas realiza, entre 16 e 18 de Dezembro, uma Feira dos Produtos da Terra Especial Natal, com exposição e venda de produtos locais aproximando produtores locais e consumidores e valorizando a produção do concelho. Em comunicado, a Câmara de Torres Novas adianta que o evento, que decorrerá na Praça dos Claras, visa ainda “valorizar culturalmente os produtos e a oferta turística do concelho”. Entre os produtos presentes na feira encontram-se licores, frutas, legumes, doçaria, artesanato, entre outros, sendo a entrada gratuita, acrescenta o município.