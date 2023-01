Jiu jitsu do Vitória de Santarém com apoio municipal

O Vitória de Santarém vai receber um apoio financeiro de quase 3 mil euros da Câmara de Santarém, para suportar a aquisição de um tatami e sinalética de segurança para a prática de jiu jitsu na sua sede, localizada no antigo jardim de infância do Sacapeito, cedido pelo município. O clube disponibiliza a prática de diversas modalidades nas suas instalações, para além da prática do futsal que esteve na origem do Vitória e cujos treinos e jogos decorrem na nave desportiva municipal.