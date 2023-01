Nova direcção salva Águias do Sorraia da extinção

Lista liderada por Luís David assume destinos do Grupo Desportivo Águias do Sorraia, sediado no Couço.

O Grupo Desportivo Águias do Sorraia, do Couço, elegeu no último domingo uma nova direcção, que permite assim ao clube do concelho de Coruche, que comemora a 25 de Dezembro 74 anos de vida, a sua continuidade. Na Junta de Freguesia do Couço, perante sócios e simpatizantes dos Águias, a mesa da assembleia-geral (AG) recebeu a lista encabeçada por Luís David, que há três anos regressou ao Couço depois de muitos anos em Lisboa e que pretende agora devolver o fulgor ao clube onde jogou futebol durante oito anos.

Com as dívidas fiscais (IMI e IUC) a acumularem-se, o Águias do Sorraia corria mesmo sérios riscos de fechar portas, “o que seria uma grande perda para a freguesia e para o concelho”, afirmou Albino Silva, presidente da AG. A lista apresentada foi eleita quase por unanimidade, registando-se apenas uma abstenção. A direcção liderada por Luís David tem como vice-presidente Martinho Coelho e Joaquim Luís Prates como tesoureiro, sendo André Pires o secretário.