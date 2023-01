Passeio TT dos Falcões do Ribatejo com duas centenas de motos

O Grupo Motard Falcões do Ribatejo, de Marianos, promoveu pelo décimo quarto ano o passeio de todo-o-terreno (TT), que contou com duas centenas de participantes. Os motards percorreram estradas em terra num percurso de 100 quilómetros pelos concelhos de Almeirim e Chamusca. O passeio, no dia 11 de Dezembro, é um momento de convívio e adrenalina nas várias actividades do grupo. A organização tinha um presunto para oferecer ao grupo mais numeroso, que foi o constituído pelo Boavida Bar de Fazendas de Almeirim.