Paulo Vakulyuk é vice-campeão nacional em natação

O nadador do Clube de Natação de Torres Novas, Paulo Vakulyuk (à esquerda na foto), sagrou-se vice-campeão nacional sénior na prova de 100 metros estilos, evento no qual estabeleceu recordes pessoais e recordes do distrito e do clube, sénior e absoluto. O campeonato contou com a presença de 454 nadadores que alcançaram os mínimos de participação, em representação de 90 clubes. O outro nadador do CNTN envolvido no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, João Pires, estreou-se em finais (Top 8 nacional) com destaque para os 50 livres onde melhorou por duas vezes o seu recorde pessoal, o que lhe valeu o 6º lugar na prova mais rápida do calendário. Os dois nadadores de Torres Novas participaram em todas as finais das provas em que estavam inscritos, ou seja, classificaram-se sempre nos oito primeiros lugares (Paulo 2º nos 100 estilos, 4º nos 100 mariposa, 8º nos 100 livres, João 6º nos 50 livres, 8º nos 50 bruços).