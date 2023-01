Rugby Clube de Santarém com vitória expressiva

Ao vencer por expressivos 46-0 o Rugby Clube da Bairrada, o Rugby Clube de Santarém manteve intactas as aspirações de apuramento para o grupo que vai disputar a taça de campeão nacional da 1ª divisão. Os ribatejanos estão em segundo lugar do grupo, com mais três pontos que o Bairrada, mas dependem do resultado do jogo entre Caldas Rugby Clube e o Rugby Clube da Bairrada para conseguirem aceder ao grupo CUP. Esse desafio está agendado para o primeiro fim-de-semana de Janeiro. Só nessa altura se saberá o destino do Rugby Clube de Santarém na competição.