UDR Zona Alta tem dois campeões nacionais de Tiro com Arco

Miguel Velhinho (Cub BBR) e Ana Neves (Júnior BHR), atletas da UDR Zona Alta, sagraram-se campeões nacionais de sala de Tiro com Arco. Organizado pelo Arco Clube das Caldas, realizou-se nas Caldas da Rainha o sexto e último torneio do campeonato, no Pavilhão Rainha D. Leonor. A prova, designada de Flint Round, contou com a presença de 11 atletas da equipa de Torres Novas, que colectivamente alcançou o 3.º lugar do pódio. Para além dos dois títulos de campeão a UDR Zona Alta conseguiu ainda três vice-campeões: Cátia Carvalho (Cub BBR), Henrique Freitas (Júnior BHR) e Ângelo Lobo (Adulto LB).