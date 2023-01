Entroncamento reduz dias de iluminação de Natal

O município do Entroncamento vai “manter a tradição e decorar algumas zonas da cidade” com motivos natalícios, de 6 de Dezembro a 6 de Janeiro de 2023, reduzindo o número de dias para baixar o consumo de electricidade. Em comunicado, a Câmara do Entroncamento afirma que, ao contrário do que é habitual, a iluminação de Natal não foi colocada a 24 de Novembro, dia de aniversário do concelho, sendo ligada apenas a 6 de Dezembro e com recurso a tecnologia LED, “tendo em conta a crise energética que a Europa atravessa” e as medidas propostas pela administração central.

A opção por manter a decoração, com a “necessária poupança de energia”, visa “apoiar o comércio local e dar à cidade um ambiente natalício, contribuindo para as famílias passearem nas ruas”, acrescenta.