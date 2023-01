Assembleia aprova desagregação de Pias e Areias

Foi aprovado em assembleia extraordinária a proposta de desagregação da União de Freguesias de Areias e Pias, concelho de Ferreira do Zêzere, na sequência de um abaixo-assinado que contou com cerca de 320 assinaturas dos moradores de Pias, que tem cerca de 450 eleitores.

Dos nove eleitos que constituem a assembleia de freguesia, a única do concelho de maioria social-democrata, três faltaram sem aviso prévio. Entre os seis votantes, dois do PSD optaram pela abstenção, votando a favor da desagregação dois eleitos do PSD e dois do PS.

“A nossa coesão social e territorial será ainda mais forte se a nossa antiga freguesia voltar a ganhar a sua independência administrativa em relação a Areias”, disse Carlos Palhinha, natural e residente nas Pias, antes da votação, prosseguindo: “os serviços públicos de proximidade onde estão? Todos ou quase todos centrados em Areias, como o centro de apoio social aos idosos, centro de saúde, parque lúdico infantil e o parque multiusos”, referiu. A proposta de desagregação segue agora para discussão em reunião de câmara, seguindo, em caso de aprovação, para a assembleia municipal antes de chegar ao Parlamento.

Pias foi vila a partir do século XVI e sede de concelho até ao início do século XIX. Em 1801 tinha 3520 habitantes e 74 Km2; hoje restam 456 habitantes e 5,43 Km2.