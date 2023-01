Autarca de Benavente pede transparência e isenção na escolha da localização do novo aeroporto

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, quer um processo “transparente, sério e isento” mas não esconde que vai defender a solução Benavente por acreditar que é a que melhor serve o país.





O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, disse na última reunião do executivo municipal que espera que o processo para a escolha da localização para o novo aeroporto de Lisboa seja “transparente, sério e isento” e que o local escolhido seja a “solução que melhor venha a servir o país”.

O autarca da CDU, que integra a comissão de acompanhamento da Comissão Técnica Independente, não escondeu, porém, que a sua expectativa é de que o novo aeroporto venha a ser construído no Campo de Tiro da Força Aérea, no concelho de Benavente, argumentando que essa solução “reúne um conjunto de condições muito boas”.

Não escondeu, por isso, que na primeira reunião da comissão de acompanhamento que decorreu na terça-feira, 13 de Dezembro e da qual também fazem parte os autarcas de Santarém, Loures, Alcochete, Montijo e Lisboa, iria “participar na perpectiva de defender o [seu] território”, relembrando que entre o projecto inicial e o Estudo de Impacte Ambiental para o aeroporto no Campo de Tiro houve uma alteração que, como já disse noutras ocasiões, foi prejudicial uma vez colocou a pista mais próxima da aldeia de Santo Estêvão. “Iremos acompanhar com toda a proximidade, não deixando de defender os interesses da nossa comunidade”.