Rio Nabão a transbordar e com um dos focos de poluição mais negros da história

Rio que atravessa a cidade de Tomar viveu mais um foco de poluição na terça-feira, 13 de Dezembro. Há décadas que o Nabão sofre com episódios de poluição, mas as responsabilidades continuam por apurar e o problema por resolver.

Tomar acordou na manhã de terça-feira, 13 de Dezembro, com um dos episódios mais negros na longa odisseia de poluição do Nabão, rio que atravessa a cidade. Espuma branca e água escura indicam que houve mais uma descarga poluente no leito do rio, situação que ocorre com mais frequência em dias de fortes chuvadas. Têm sido várias as partilhas de fotografias nas redes sociais do estado em que se encontra o rio Nabão. Muitos populares queixam-se da inoperância das entidades responsáveis, que não tomam medidas para resolver de vez um problema que se arrasta há várias décadas.

Recorde-se que há poucos meses, vários partidos políticos tomaram posição e manifestaram a sua revolta face à impunidade e incapacidade para resolver o problema. Os autarcas têm insistido em respostas para questões como, se estão previstas obras de melhoramento no funcionamento da ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) de Seiça, apontada como uma das principais fontes de poluição do rio.

Também um grupo de deputados do PS, entre os quais os eleitos pelo distrito de Santarém, apresentou um conjunto de recomendações urgentes ao Governo para que promova medidas que assegurem o financiamento da despoluição do rio Nabão, procedendo também ao apuramento das suas fontes de poluição e à necessária fiscalização.

O próprio município de Tomar já emitiu um comunicado para partilhar a sua “preocupação e vergonha” pelos episódios recorrentes de poluição, lamentando que as câmaras municipais não tenham poder para intervir directamente nas questões relacionadas com os rios fora de espaço urbano.