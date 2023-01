Centro Hospitalar do Médio Tejo festeja Natal fora de portas

Pela primeira vez na história do Centro Hospitalar do Médio Tejo a Festa de Natal das três unidades hospitalares vai realizar-se fora de portas com a realização do evento “Natal dos Hospitais CHMT – A Saúde é o Melhor Presente”.

Consciente de que o Natal é uma época onde as emoções estão à flor da pele, com esperança, renascimento e reunião como palavras de ordem, o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), constituído pelas unidades de Abrantes, Tomar e Torres Novas, juntou vontades e congregou toda a comunidade para oferecer aos doentes, familiares e profissionais de saúde uma tarde inesquecível.

Pela primeira vez na história do CHMT a Festa de Natal vai realizar-se fora de portas dos hospitais da instituição, com a realização do evento “Natal dos Hospitais CHMT – A Saúde é o Melhor Presente”. O evento vai realizar-se na terça-feira, 20 de Dezembro, entre as 14h00 e as 18h00, no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. A festa vai ser transmitida em directo, a partir da página de Youtube do CHMT, para que quem não possa estar presente fisicamente consiga assistir à celebração.

A iniciativa surge de uma proposta da Comissão de Humanização do CHMT que mereceu o apoio do Instituto Politécnico de Tomar. A instituição de ensino cedeu as suas instalações e todo o apoio técnico e logístico necessário para a realização da iniciativa.

“Natal é sinónimo de união e de família e as 15 autarquias servidas pelo CHMT não hesitaram em estar ao lado do CHMT nesta quadra tão especial oferecendo-lhes um presente muito especial: uma tarde diferente, de proximidade e afecto, embalada por apresentações de grupos de várias colectividades, da música ao teatro, passando pela magia”, refere a instituição em comunicado.