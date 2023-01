Demolição de ruínas na Estrada de São Domingos em Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Avenida Álvaro Cunhal, mais conhecida por Estrada de São Domingos, que faz a ligação do bairro de São Domingos ao planalto da cidade, foi cortada ao trânsito na tarde de sexta-feira, 9 de Dezembro, para se proceder à demolição de um imóvel devoluto e em mau estado que apresentava risco de derrocada. Uma retroescavadora tem estado a operar no local para acautelar a segurança de pessoas e bens depois de algumas pedras da estrutura terem caído para a via. A operação foi acompanhada de perto pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e pelo vice-presidente João Leite, bem como pelos Bombeiros Sapadores de Santarém. A circulação continua condicionada.