Funcionário da Câmara de Almeirim morre em acidente de viação

José Francisco Maria circulava numa viatura da autarquia quando entrou em despiste e embateu numa viatura de transporte de mercadorias. O presidente da câmara diz que se perdeu um dos melhores.

O funcionário da Câmara de Almeirim, José Francisco Maria, de 60 anos, morreu na sexta-feira, 9 de Dezembro, num acidente de viação ao volante de uma viatura da autarquia, quando circulava na estrada entre a EN118 e a localidade de Foros de Benfica, conhecida por Estrada da Beiras. O trabalhador estava há mais de 30 anos no município e actualmente desempenhava as funções de assistente operacional, estando afecto ao serviço de obras.

José Francisco Maria, natural e residente em Almeirim, conduzia uma carrinha todo-o-terreno e perdeu o controlo da viatura, começando aos ziguezagues na estrada, indo depois à berma e de seguida embater numa viatura de mercadorias que seguia em sentido contrário. Desconhece-se ainda o que terá provocado a situação. Até ao fecho desta edição, na quarta-feira de manhã, o funeral ainda não se tinha realizado, uma vez que ainda não tinha sido realizada a autópsia.

O presidente da Câmara de Almeirim, assim que foi informado do falecimento do funcionário, conhecido também por “Zé Fresquinho”, comentou nas sua página nas redes sociais que “a vida é realmente muito injusta”. Pedro Ribeiro disse estar certo que “hoje perdemos um dos melhores. Dos melhores funcionários. Dos melhores amigos”. O autarca descreveu o funcionário como uma excelente pessoa, que estava sempre disponível e sempre pronto a ajudar, realçando: “Vamos todos ter saudades”.