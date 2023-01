Greve de professores fechou escolas em Alverca do Ribatejo

Escola Pedro Jacques Magalhães e Escola Básica da Malvarosa, em Alverca, foram duas das escolas onde os docentes aderiram ao protesto.

Várias escolas da região estiveram fechadas ou a sofrer perturbações nos horários lectivos na sexta-feira, 9 de Dezembro, devido à greve dos professores. Em Alverca, por exemplo, os alunos foram enviados para casa depois da Escola Pedro Jacques Magalhães e a Escola Básica e Jardim de Infância da Malvarosa terem fechado portas.

Vários agrupamentos de escolas já tinham enviado comunicados aos pais avisando da possibilidade de não haver condições para abrir as portas das escolas, quer no dia 9 quer nos seguintes, caso a greve continuasse. O protesto, convocado por tempo indeterminado, é justificado pelos docentes com a luta contra as recentes propostas avançadas pelo Ministério da Educação, nomeadamente sobre a gestão e recrutamento dos professores pela sua graduação e sem perfis ou mapas como anteriormente avançara a tutela.

Os docentes reivindicam também o aumento de salário que compense a inflação, a vinculação dos contratados e a contagem de todo o tempo de serviço docente e de acesso aos quinto e sétimos escalões, sem quotas. Exigem ainda o respeito e a dignificação das carreiras. O protesto foi convocado pelo Sindicato de Todos os Professores (STOP) que afirma que esta greve é uma forma de luta inédita no país por não ter prazo de conclusão. Os restantes sindicatos não aderiram ao protesto mas convocaram uma manifestação para Março de 2023 e vigílias por todo o país.