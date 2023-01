Morreu o proprietário da Farmácia Central de Tomar

Casado e pai de três filhos Vasco Braga Themido era proprietário de uma das farmácias mais antigas do concelho de Tomar.

Vasco Braga Themido, proprietário e director técnico da Farmácia Central, em Tomar, faleceu na madrugada de terça-feira, 6 de Dezembro. Ao que O MIRANTE apurou a causa da morte deve-se a doença súbita. O alerta foi dado aos Bombeiros do Município de Tomar por volta das 3h30.

Quando chegaram ao local, acompanhados da Polícia de Segurança Pública, para uma operação de abertura de porta com socorro, Vasco Themido já estava inanimado e, ao que tudo indica, já sem vida.

O corpo foi, entretanto, transportado para o Hospital de Tomar, onde foi declarado o óbito. Vasco Themido era dono de uma das farmácias mais antigas do concelho de Tomar, situada na Rua da Cascalheira, e uma pessoa muito acarinhada na comunidade.

Na quarta-feira, 7 de Dezembro, foi celebrada missa de corpo presente na igreja de Santa Maria dos Olivais, tendo o corpo do empresário seguido para o crematório do Entroncamento.

Casado com Graça Themido e pai de três filhos, Vasco Braga Themido era primo da antiga ministra da Saúde Marta Temido.