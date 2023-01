População de Mouriscas e Rio de Moinhos sem médico de família

Assembleia Municipal de Abrantes aprovou regimento do Conselho Municipal de Saúde, mas antes debateu-se sobre o grave problema no acesso aos cuidados de saúde dos habitantes das Mouriscas e Rio de Moinhos.

As queixas chegaram na última sessão da Assembleia Municipal de Abrantes. Mouriscas e Rio de Moinhos estão sem médico de família e a situação tem causado vários constrangimentos na população. O deputado municipal da CDU, Luís Lourenço, alertou para o facto de a médica que assegurava o atendimento na Extensão de Saúde de Mouriscas se ter ausentado sem aviso prévio.

“O médico aposentou-se, havia uma médica que pontualmente ia dar consultas, mas fui informado que na semana passada não apareceu nem os funcionários sabiam o que se passava”, contou, acrescentando; “sei que não é simples, que há falta de médicos, mas tendo eu formação na área da saúde e tendo aprendido que o diagnóstico precoce é muito importante, é necessário fazer um esforço para garantir a presença de um médico para o efeito”, vincou Luís Lourenço.

João Paulo Rosado, do PSD, descreveu depois o problema do Posto de Saúde de Rio de Moinhos, também sem médico de família há algum tempo. “Fiquei há dias muito surpreendido. Sabendo que não temos médico, constatei que temos a secretaria apenas dois dias por semana e que o administrativo não tem sistema informático para trabalhar”, revelou.

Regimento do Conselho Municipal de Saúde aprovado

Foi aprovado por unanimidade o Regimento do Conselho Municipal de Saúde, um órgão consultivo que tem como objectivo analisar e acompanhar o funcionamento do sistema de saúde no território local. O Conselho surge no âmbito da transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Saúde e poderá propor “acções necessárias e adequadas à promoção dos maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo”.