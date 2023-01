Três detidos por tráfico de droga em Benavente

Três homens com idades entre os 23 e os 57 anos foram detidos no concelho de Benavente, na quinta-feira, 8 de Dezembro, por tráfico de estupefacientes, avançou em comunicado a Guarda Nacional Republicana (GNR). Os militares encontravam-se a responder a uma ocorrência por dano em propriedade quando se aperceberam da existência de uma tenda em propriedade contígua e na qual foi possível verificar a existência de plantas de canábis.

Na sequência das diligências, refere a GNR, foi possível apreender 26 pés de canábis, uma estufa, diverso material eléctrico e de iluminação, um frasco de líquido fertilizante e três telemóveis. Quanto aos suspeitos foram localizados, detidos e constituídos arguidos com os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.