Segundo Plano

As danças de salão ou dança desportiva continuam a captar o interesse de jovens e menos jovens que vêem uma forma de praticar actividade física, melhorar a coordenação de movimentos e executar passos e coreografias de fazer inveja. O MIRANTE acompanha com regularidade o trabalho das associações que se dedicam à dança desportiva e os resultados destacados que vão obtendo. Na imagem de arquivo de O MIRANTE, registada em Dezembro de 2016, estão alguns dos campeões da AREPA, popular colectividade do Porto Alto.