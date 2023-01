Bombeiros Voluntários de Ourém celebram 111 anos de vida

Jantar de aniversário juntou cerca de quatro centenas de pessoas num ambiente familiar onde reinou boa disposição e palavras de agradecimento.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém (AHBVO) celebrou, na noite de 4 de Janeiro, nas instalações da associação, o seu 111.º aniversário num clima de alegria e convívio. Entre soldados da paz, corpos sociais, familiares, amigos e corporações e entidades convidadas, o jantar teve a presença de cerca de quatro centenas de pessoas.

A iniciativa contou com a actuação dos Reiseiros da Casa do Povo de Fátima e a entrega das medalhas de assiduidade aos bombeiros com 20 anos de serviço. Entre as várias intervenções o presidente do município, Luís Albuquerque, começou por agradecer aos operacionais a “entrega e profissionalismo com que diariamente desempenham as suas funções na defesa do concelho”. O autarca qualificou o ano de 2022 como “extremamente difícil para o concelho (…) apenas a coragem, resiliência e esforço demonstrados permitiram atenuar o flagelo dos incêndios que impiedosamente assolaram o concelho ao longo do Verão”. Luís Albuquerque destacou o apoio municipal anualmente atribuído às associações humanitárias dos bombeiros cuja verba ascende a cerca de meio milhão de euros. O presidente alertou ainda para os desafios em 2023, nomeadamente a elevada afluência de peregrinos durante a visita do Papa Francisco a Fátima, em Agosto, no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude.