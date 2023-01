Burocracia empata obras da Estrada d’El Rei

O pontão da Estrada d’El Rei, que liga Benavente aos Foros de Salvaterra, ainda não foi reparado por causa de processos burocráticos, segundo confirma o vereador da Câmara de Benavente, Hélio Justino. O autarca informou que estão ainda a decorrer os trâmites para contratar a empresa que irá fazer a intervenção urgente naquele pontão, que será substituído e alargado. A O MIRANTE o autarca explica que uma equipa técnica já está a elaborar o projecto que inclui o cálculo dos caudais.

“Se não correr nada mal temos o projecto esta semana. Depois lançamos o concurso para a obra com a indicação de urgência e para ser um trabalho imediato”. Após o lançamento do concurso são pelo menos 14 dias de espera, conforme a lei, mas Hélio Justino espera que a obra arranque o mais depressa possível. Recorde-se que a estrada encerrou em Dezembro do ano passado, por causa do mau tempo, e ainda não reabriu ao trânsito.