Detido por traficar haxixe no centro de Alverca

Um homem de 26 anos, já com antecedentes de consumo de estupefacientes, foi detido no centro de Alverca do Ribatejo na tarde de 5 de Janeiro com haxixe suficiente para 39 doses individuais. É suspeito do crime de tráfico de estupefaciente.

Os polícias estavam a realizar o patrulhamento apeado no centro da cidade quando se depararam com o suspeito a circular no passeio com uma mochila às costas e que relevou nervosismo quando se cruzou com os agentes. Perante o comportamento suspeito, foi abordado pelos agentes da PSP e depois de questionado sobre o que tinha em sua posse revelou ter, dentro de um maço de tabaco, o pedaço de haxixe com o peso de 19,57 gramas.

Foi detido para comparecer em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa Norte e vai aguardar julgamento em liberdade com termo de identidade e residência.