Paialvo tem formação gratuita de Internet para adultos até Março

Freguesia do concelho de Tomar já começou com uma das várias sessões de “Iniciação à Internet para adultos”.

Já começou a acção de formação gratuita “Iniciação à Internet para adultos”, a decorrer na Junta de Freguesia de Paialvo. Vão acontecer mais dois conjuntos de cinco sessões, de 27 de Fevereiro a 6 de Março e de 13 a 17 de Março. A iniciativa surge no âmbito do projecto CIA – Cidadania Informada e Activa, que tem como objectivo dar formação aos habitantes do Médio Tejo para utilizarem da melhor forma os meios tecnológicos ao seu dispor, nomeadamente a Internet.

As acções têm uma duração de 10 horas e não são apenas para quem não tem nenhuma experiência com a Internet. Todos os que, mesmo usando redes sociais ou outros meios, não conhecem o suficiente para uma utilização segura e que tire partido das múltiplas opções disponíveis, úteis e necessárias no dia-a-dia, podem frequentar a formação.

Os interessados, maiores de 18 anos, que não frequentem o ensino oficial e que sejam residentes na freguesia de Paialvo, podem inscrever-se ou obter mais informações na respectiva junta, pelo e-mail freguesiapaialvo@mail.telepac.pt ou pelo telefone 249 982 398 ou ainda na Biblioteca Municipal de Tomar.